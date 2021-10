European Open - Struff attend Bergs ou Harris au 2e tour

L'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 50) s'est qualifié pour le 2e tour de l'European Open, le tournoi de tennis d'Anvers, en battant 6-3, 3-6, 6-3 l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45) au 1er tour de ce tournoi ATP 250 joué sur surface dure et doté de 508.600 euros, mardi à la Lotto Arena. La rencontre a duré 1 heure et 46 minutes.Struff, 31 ans, sera opposé au 2e tour au vainqueur du duel entre Zizou Bergs (ATP 186), le seul Belge dans le tableau final du simple, et le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 32/N.7), programmé en dernière rotation sur le court central mardi soir. (Belga)

