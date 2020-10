European Open - Ugo Humbert bat Alex de Minaur en finale et s'offre un deuxième titre ATP

Le Français Ugo Humbert, 38e joueur mondial, a remporté l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, en battant l'Australien Alex de Minaur (ATP 29) 6-1, 7-6 (7/4) en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 394.800 euros dimanche à huis clos à la Lotto Arena. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.Après avoir largement dominé le premier set, conclu en 37 minutes, Humbert a su résister à la pression mise par l'Australien dans la seconde manche, pour s'imposer dans un jeu décisif pourtant mal engagé. "Dans le tie-break, j'ai essayé de jouer point par point, je suis resté très concentré, et c'est ça qui m'a permis de l'emporter. Je suis vraiment très fier de moi", a expliqué le joueur français de 22 ans, qui a dû sauver pas moins de quatre balles de match samedi en demi-finale contre le Britannique Daniel Evans (ATP 35), finalement vaincu après plus de 3h10 de match. "Le tennis peut vraiment un sport un peu fou parfois ! Hier c'était formidable de l'emporter sur Evans, en sauvant quatre balles de match, et aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui s'est passé: on a tous les deux joué à un bon niveau, c'était vraiment un super match", a-t-il conclu. Ugo Humbert a enlevé son deuxième titre ATP, après celui conquis à Auckland en début d'année. "C'est l'une de mes plus belles victoires. Je suis super heureux de remporter mon deuxième titre de l'année face à un grand joueur", a déclaré le Messin, qui se hissera au 32e rang du classement ATP lundi. Ugo Humbert, succède au palmarès au Britannique Andy Murray, est le troisième vainqueur français en cinq éditions de l'European Open. Richard Gasquet avait remporté la première édition en 2016 et Jo-Wilfried Tsonga l'avait imité en 2017. Les Britanniques Kyle Edmund et Andy Muray s'étaient imposés en 2018 et 2019. Alex de Minaur, 21 ans, compte trois titres ATP à son palmarès, lui qui s'était imposé l'an passé à Sydney, Atlanta et Zhuhai. Plus tôt dans la journée, l'Australien John Peers et le Néo-Zélandais Michael Venus se sont adjugé le titre en double. Le duo, deuxième tête de série, s'est imposé en finale en deux sets 6-4, 6-4 face à l'Indien Rohan Bopanna et le Néerlandais Matwe Middelkoop, tombeurs de Sander Gillé et Joran Vliegen samedi en demi-finale. (Belga)