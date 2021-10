European Open - Zizou Bergs affrontera Lloyd Harris au 1er tour

Zizou Bergs (ATP 188) affrontera le Sud-Africain Lloyd Harris, 31e mondial, au premier tour de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, qui débute lundi, suite au tirage au sort effectué samedi. Un tirage qui a confirmé les forfaits de Felix Auger-Aliassime, Ugo Humbert, Fabio Fognini et Cameron Norrie.Révélé au tournoi anversois l'année dernière, Bergs aura fort à faire face à Harris, tête de série N.7 à Anvers la semaine prochaine. En cas de qualification pour le 2e tour, le Limbourgeois affrontera l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 54) ou l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 48e mondial et que Bergs avait éliminé au 1er tour à Anvers en 2020. L'Italien Jannik Sinner (ATP 14) sera lui première tête de série et exempté du premier tour. Au deuxième tour, il affrontera un de ses compatriotes: Lorenzo Musetti (ATP 62) ou Gianluca Mager (ATP 73). Deuxième tête de série, l'Argentin Diego Schwartzmann, 15e mondial, est aussi exempté de premier tour et affrontera l'Américain Frances Tiafoe (ATP 49) ou le Britannique Andy Murray, 121e mondial, au 2e tour. Cette année, le tournoi d'Anvers devait accueillir sept joueurs du top 20 mais ils ne seront finalement que six avec le forfait du Canadien Felix Auger-Aliassime, 11e mondial. Son forfait s'ajoute à ceux du Français Ugo Humbert, tenant du titre, l'Italien Fabio Fognini et le Britannique Cameron Norrie. Le tournoi d'Anvers, qui en est à sa 6e édition, est prévu du lundi 18 octobre au dimanche 24 octobre. (Belga)

