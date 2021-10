European Open - Zizou Bergs sent qu'il peut encore progresser

Zizou Bergs n'est pas parvenu à se qualifier pour le 2e tour de l'European Open. Le Limbourgeois, 186e mondial, s'est incliné 7-6 (7/4), 6-3 en 1h26 face au Sud-Africain Lloyd Harris, 32e mondial et 7e tête de série, 1er tour du tournoi ATP d'Anvers, mardi soir à la Lotto Arena."J'ai joué un match correct, la différence n'était pas énorme entre nous mais Lloyd Harris était tout simplement un meilleur joueur aujourd'hui", a déclaré Zizou Bergs, qui était le seul Belge présent dans le tableau final du simple messieurs. Programmée en dernière rotation, après le duel entre Andy Murray et Frances Tiafoe, la rencontre a duré assez tard, vers 22h30, en raison du marathon de 3h44 entre le Britannique et l'Américain. "C'est certain qu'un si longue attente, ça prend de l'énergie", dit Zizou Bergs. "J'étais très enthousiaste à l'idée de jouer, je pensais que ça pourrait être un avantage pour moi. Mais Lloyd a l'expérience des tournois ATP". Les tournois ATP, c'est ce que Zizou Bergs espère disputer principalement à l'avenir. Passé de la 528e à la 186e place mondiale entre deux éditions de l'European Open, le joueur belge de 22 ans espère pouvoir continuer à progresser. "Je dois continuer à travailler", indique-t-il. "Je sens que j'ai le niveau pour signer une nouvelle grosse prestation qui me permettra de progresser le classement. Je pense que je peux encore battre des joueurs du top 50. J'attends juste que le moment se présente", ajoute Bergs, qui ne sait pas encore comment se finira l'année 2021. "J'ai deux options. Soit je dispute encore un Challenger qui me permettra de progresser au classement, soit je prends des vacances pour bien préparer la prochaine saison". (Belga)