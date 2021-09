European Tour - Nicolai Hojgaard gagne l'Open d'Italie, Thomas Pieters 18e

Le Danois Nicolai Hojgaard, 20 ans, s'est adjugé l'Open d'Italie de golf, tournoi de l'European Tour doté de 3 millions d'euros, dimanche, sur le parcours du golf Marco Simone à Guidonia, près de Rome. Thomas Pieters a encore grappillé deux positions pour finir au 18e rang.Pieters a rendu dimanche une carte de 70, un sous le par, après quatre birdies et trois bogeys. Il termine 18e avec un total de 278, six sous le par. Leader avant le dernier tour, Hojgaard s'est fait peur en concédant trois bogeys sur son parcours. Un birdie au dernier trou, son troisième de la journée, lui a permis de finir son 4e tour dans le par et surtout de conserver un coup d'avance sur le Polonais Adrian Meronk, auteur d'un parcours en 5 sous le par, et l'Anglais Tommy Fleetwood, également rentré avec le par. Hojgaard décroche sa première victoire sur le Tour européen. (Belga)