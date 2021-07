European Tour - Thomas Detry brille en Écosse et se classe 4e après le premier tour

Thomas Detry a réalisé un excellent début à l'Open d'Écosse de golf, comptant pour l'European Tour et doté de 8 millions de dollars, avec un premier tour en 66 coups qui lui permet de se classer à la quatrième place jeudi à Noth Berwick.Le Bruxellois a signé deux birdies sur ses dix premiers trous avant de partir une fois à la faute. Sur ses cinq derniers trous, il a inscrit quatre birdies sur sa carte. Il partage la quatrième place avec de nombreux joueurs dont l'Espagnol Jon Rahm, vainqueur de l'US Open et N.1 mondial. Thomas Pieters se classe lui 27e après un premier tour en 68 coups. Nicolas Colsaerts est lui 45e après un tour en 69 coups. L'Anglais Jack Senior occupe la tête grâce à un tour en 64 coups. Il compte un coup d'avance sur son compatriote Lee Westwood et sur l'Américain Justin Thomas., N.3 mondial Classement après le 1er tour: 1. Jack Senior (Ang) 64 -7 2. Justin Thomas (USA) 65 Lee Westwood (Ang) 65 4. Jon Rahm (Esp) 66 Ian Poulter (Ang) 66 Thomas Detry (Bel) 66 Ryan Palmer (USA) 66 George Coetzee (AfS) 66 Tommy Fleetwood (Ang) 66 Matthew Fitzpatrick (Ang) 66 Alvaro Quiros (Esp) 66 David Horsey (Ang) 66 ... 27. Thomas Pieters 68 45. Nicolas Colsaerts (Bel) 69 (Belga)