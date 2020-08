European Tour - Thomas Pieters 2e et Thomas Detry 3e après le 2e tour du Celtic Classic

Leader après le premier tour du Celtic Clssic, jeudi soir, à l'occasion de son premier tournoi depuis cinq mois, Thomas Pieters a confirmé ses bonnes dispositions même s'il a cédé la première place vendredi au soir du 2e tour. L'Anversois de 28 ans a rendu une 2e carte de 68 (-3, six birdies mais aussi trois bogeys). Avec son total de 132, il est seul 2e à un coup de l'Anglais de 23 ans Sam Horsfield (131) qui a été très performant grâce à une deuxième carte de 64 sur le parcours du The Celtic Manor Resort de Newport au Pays de Galles.Thomas Detry est lui aussi très en forme. Le Bruxellois de 28 ans a mis 66 coups (-5) pour boucler son 2e tour. Il a gagné huit places et le voilà 3e à deux coups de Horsfield après deux tours au cours desquels il n'a pas concédé le moindre bogey. Nicolas Colsaerts a été moins brillant. Après sa carte de 67 et une 11e place jeudi, il a cette fois dû se contenter d'en signer une de 73 (+2, 3 birdies, 5 bogeys). Son total de 140 l'a fait reculer au 50e rang suffisant pour passer le cut de ce tournoi doté de 1 million d'euros. . (Belga)