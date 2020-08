European Tour - Thomas Pieters débute avec une 7e place à l'Open du Pays de Galles, Colsaerts 26e.

Avec un premier tour en 69 coups, Thomas Pieters se classe septième et meilleur belge à l'Open du Pays de Galles (European Tour/1 million d'euros) qui se déroule à Newport au Pays de Galles.L'Anversois a inscrir six birdies mais aussi deux bogeys et un double bogey sur sa carte. Avec deux coups sous le par, Pieters compte trois coups de plus que l'Anglais Jordan Smith et l'Ecossais Connor Syme qui se partagent la tête. Nicolas Colsaerts se classe 26e après un premier tour en 71 coups. Le Bruxellois a inscrit deux birdies et deux bogeys sur sa carte. Thomas Detry, de son côté, n'est pas présent et se prépare pour l'US Open qui se déroule à New York du 17 au 20 septembre. Classement après le premier tour: 1. Jordan Smith (Ang) 66 -5 . Connor Syme (Eco) 66 3. Robert MacIntyre (Eco) 68 . Kurt Kitayama (USA) 68 . Sebastian Soderberg (Suè) 68 . Callum Shinkwin (Ang) 68 7. Thomas Pieters (Bel) 69 . Renato Paratore (Ita) 69 . Matthew Southgate (Ang) 69 . Matthew Jordan (Ang) 69 . Marcus Kinhult (Suè) 69 . Ashley Chesters (Ang) 69 26. Nicolas Colsaerts (Bel) 71 (Belga)