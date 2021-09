European Tour - Thomas Pieters perd du terrain au PGA Championship, Laporta se hisse en tête

Thomas Pieters a reculé de la huitième à la quatorzième place du PGA Championship, tournoi de golf de l'European Tour doté de 8 millions de dollars, après un troisième tour en 71 coups, un sous le par, samedi, sur le parcours de Wentworth à Virginia Water.Pieters a réussi quatre birdies, aux 2e, 4e, 14e et 18e trous, et concédé trois bogeys, aux trous N.7, 11 et 13. Avec son total de 207, neuf sous le par, il pointe en 14e position, à cinq coups du nouveau leader, l'Italien Francesco Laporta. Ce dernier s'est emparé de la tête grâce à un tour en trois sous le par et compte un coup d'avance sur l'Anglais Laurie Canter. Premier après les deux premiers tours, le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat a reculé en dixième position à la suite d'un tour en deux au-dessus du par. (Belga)