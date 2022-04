Europol et l'UEFA coopèrent contre les matches truqués

L'office européen de police et l'UEFA ont organisé mardi leur première conférence internationale conjointe afin de lutter ensemble contre les matches truqués et la corruption dans le sport, de plus en plus fréquents en raison de la pandémie, selon Europol."Le crime organisé a rapidement compris que de nombreux clubs de football souffraient financièrement à cause du Covid-19", a déclaré Burkhard Mühl, un haut responsable d'Europol. "Avec les énormes profits associés à +rendre l'imprévisible prévisible+, nous voyons de plus en plus de cas de matches truqués et de résultats suspects", a-t-il ajouté puisque les joueurs, les entraîneurs, les officiels et même les dirigeants de clubs sont de plus en plus susceptibles d'être corrompus. Les experts du Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique d'Europol - que dirige M. Mühl - travaillent avec les autorités de l'UE pour identifier les liens entre les matches suspects et les suspects, et pour découvrir les groupes criminels organisés qui orchestrent ces fraudes de plusieurs millions d'euros contre le sport. L'équipe d'experts anti-matches truqués de l'UEFA travaille pour sa part sur l'éducation, le renseignement, l'enquête et la coopération avec un réseau de spécialistes, en mettant particulièrement l'accent sur la prévention de tout problème lié aux matches truqués et aux irrégularités de paris. Cent et neuf hauts responsables des forces de l'ordre, des autorités judiciaires et des associations nationales de football issues de 49 pays ont participé à cette conférence conjointe Europol-UEFA au siège d'Europol dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Ils ont discuté de sujets tels que la collaboration opérationnelle entre les forces de l'ordre et les responsables de l'intégrité du football, et la détection précoce des modèles de paris suspects. (Belga)