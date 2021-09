Euroskills Graz - Les 20 Red Bears en route vers le Championnat des métiers techniques et technologiques

Les 20 jeunes Red Bears qui composent l'équipe belge sont en route mardi pour le Championnat européen des métiers techniques et technologiques qui se tient cette année dans la ville autrichienne de Graz, du 22 au 26 septembre. Au total, 320 concurrents de moins de 25 ans, issus de 18 pays, s'affronteront durant la compétition EuroSkills.Outre les 20 compétiteurs et compétitrices belges, 17 experts et deux "team leaders" font partie du voyage. Comme les sportifs de haut niveau, les jeunes du Belgian Team se sont en effet préparés pour affiner leurs compétences avec l'aide de coachs professionnels, qui les ont aidés à parfaire leur technique dans les moindres détails et à travailler leur mental pour être prêts à affronter toutes les situations. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 22 septembre, la compétition du 23 au 25 et la cérémonie de clôture le 26. Quelque 45 métiers, dont beaucoup figurent dans la liste des professions en pénurie, seront représentés lors du championnat. Ils couvrent six secteurs d'activités : arts créatifs et mode, technologies de l'information et de la communication, industrie, construction, transports et logistique, et services. L'événement EuroSkills devait initialement se tenir en septembre 2020 mais avait été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Il accueillera finalement 20.000 personnes par jour, suivant un protocole sanitaire très précis. Lors de la dernière compétition internationale, les Worldskills, qui se déroulaient à Kazan en Russie, en 2019, les Red Bears étaient rentrés au pays avec cinq médailles d'excellence. (Belga)