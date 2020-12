Eurostar continue à rouler entre Londres et Paris

Aucun train Eurostar ne circulera lundi sur la ligne Londres-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam après la décision prise par la Belgique et les Pays-Bas de restreindre leurs liaisons avec le Royaume-Uni, a indiqué la société de transports dimanche.Eurostar précise toutefois que les trains continueront à circuler entre Londres et Paris. "Nous attendons plus de détails de la part des différents gouvernements sur la façon dont les restrictions de voyage seront appliquées", a expliqué la société sur son site internet. Eurostar demande par ailleurs aux voyageurs de ne pas se présenter à la gare dimanche sans ticket car les trains et les gares sont très fréquentés. Les billets ne sont plus vendus dans les gares non plus. (Belga)

