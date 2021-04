Evacuation en cours de la foule au Bois de la Cambre

La police a commencé peu après 17h00 jeudi à évacuer le Bois de Cambre, qui était bondé, a indiqué vers 17h40 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Elle n'a pas donné pour l'heure d'estimation du nombre de personnes.Des policiers à pied et à cheval sont mobilisés pour disperser la foule estimée par certains médias à 5.000 personnes présentes sur les lieux. La police utilise également le canon à eau et a recours au soutien de drones et de l'hélicoptère. Il n'y a pas d'incident ou d'arrestation signalés pour l'instant. Un bilan de l'opération est attendu ultérieurement. L'événement La BOUM a été posté sur les réseaux sociaux pour proposer aux internautes de se rendre à un faux festival de musique organisé gratuitement dans le Bois de Cambre. (Belga)