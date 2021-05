Événement-test à Gand: les spectateurs pourront entrer sans avoir le résultat de leur test

Les quelque 300 participants à l'événement-test qui se tiendra samedi soir à la Ghelamco Arena de Gand seront autorisés à y entrer, avant même que le résultat de leur test corona ne soit connu. Les organisateurs souhaitent ainsi étudier la meilleure façon d'évacuer les spectateurs une fois qu'ils sont dans l'enceinte du lieu, afin de rendre les futurs événements plus sûrs.Les volontaires pourront assister à un concert du groupe Compact Disk Dummies. Compte tenu du taux d'infection actuel, certains d'entre eux seront supposément porteurs du coronavirus. À leur arrivée au stade de football où se déroulera le concert en plein air, tous les participants seront soumis à un test. "La différence est que nous ne ferons pas attendre les gens dehors jusqu'à ce qu'ils obtiennent le résultat de leur test", explique le responsable de la communication, Michiel Vanderheyden. Les volontaires seront autorisés à entrer et recevront par la suite le résultat de leur test par SMS. Cette façon de procéder permettra dans un premier temps d'effectuer une analyse logistique afin de déterminer combien de temps il faut pour soumettre un grand groupe à un test rapide, combien de personnes sont nécessaires pour cela et quel en est le coût. Mais elle permettra aussi de savoir à quelle vitesse les gens répondent à la demande de quitter le site. Les tests rapides commenceront à 17h00, tandis que le concert débutera à 18h00, pour une durée approximative de deux heures. (Belga)