Exempté de 1er tour, David Goffin débutera face au vainqueur de Paire - Coric

Alors que le circuit WTA a repris début août à Palerme et que le circuit Challenger a repris la semaine passée à Prague, le circuit ATP effectue son grand retour à partir de ce weekend avec le Masters 1000 de Cincinnati, délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows à New York pour cause de crise sanitaire. Dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série N.7, David Goffin (ATP 10) entrera en lice au deuxième tour face au vainqueur entre le Français Benoit Paire (ATP 22) et le Croate Borna Coric (ATP 33).David Goffin avait atteint la finale du Western & Southern Open, son unique finale en Masters 1000, qu'il avait perdue 7-6 (7/3), 6-4 face au Russe Daniil Medvedev. David Goffin et Daniil Medvedev (ATP 5/N.3) pourraient se retrouver en demi-finales cette année. Mais avant cela, le numéro un belge pourrait croiser en quarts la route du numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à Cincinnati en 2018. Aucun Belge ne dispute les qualifications du simple messieurs. David Goffin sera aussi engagé en double, aux côtés du Britannique Daniel Evans. Sander Gillé et Joran Vliegen débuteront pour leur part face à la paire américaine formée par Steve Johnson et Austin Krajicek. (Belga)