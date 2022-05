Explosion d'un hôtel à Cuba: le bilan grimpe à 32 morts

Le bilan de la puissante explosion qui a soufflé l'hôtel Saratoga, un établissement emblématique de La Havane, a grimpé samedi à 32 morts et 19 disparus, tandis que les secouristes cherchent encore des survivants.Le précédent bilan faisait état de 26 morts dont quatre enfants et adolescents, mais, selon Gloria Bonnin, une responsable provinciale de la Croix-Rouge, la dernière liste établie par les secours porte le nombre de décès à 32, dans cette explosion probablement due à une fuite de gaz. Plusieurs dizaines de blessés sont toujours hospitalisés. Emblématique établissement de la vieille Havane avec sa façade verte, l'hôtel, en travaux, était fermé depuis deux ans aux touristes. Seuls se trouvaient à l'intérieur des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, prévue à partir du 10 mai. Les quatre premiers étages de l'hôtel Saratoga, classé 5 étoiles et connu pour avoir hébergé ces dernières années plusieurs célébrités dont Mick Jagger, Beyoncé et Madonna, ont été soufflés dans l'explosion, survenue vendredi vers 11H00. Construit en 1880 pour y abriter des magasins, l'immeuble avait été transformé en hôtel en 1933 et rénové afin d'en faire un établissement de luxe en 2005. (Belga)