Explosion de gaz à Turnhout - Le corps d'une victime retiré des décombres

Les services de secours ont retiré vendredi soir un corps des décombres de l'immeuble à appartements ravagé par une explosion à Turnhout, a annoncé le bourgmestre, Paul Van Miert.La victime doit encore être identifiée. Il s'agit probablement de l'un des quatre habitants de l'immeuble portés disparus, et non de la femme toujours en vie coincée dans les décombres avec laquelle les secours sont en contact et dont la situation n'a pas évolué. (Belga)

