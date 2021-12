Expo Nationale: 30 artistes amateurs investissent 15 musées belges

Du 22 décembre au 9 janvier, une expo pop-up se déroulera simultanément dans 15 musées belges. Un concours organisé par museumPASSmusées a déterminé les 30 artistes amateurs qui décrocheraient leur place au sein de l'Expo Nationale parmi 2.200 candidats.À l'issue d'un concours qui a réuni plus de 2.200 dessinateurs, photographes, graphistes et peintres, 30 artistes amateurs soumis au vote du public et à la sélection des musées, ont remporté leur place dans 15 musées dont le Design Museum à Bruxelles, le Musée royal de Mariemont et le Musée des Arts anciens à Namur. "À travers ma peinture, j'invite les spectateurs à laisser de côté le cloisonnement et à réfléchir au-delà des étiquettes", témoigne Annabel Van den Broeck, lauréate du concours qui voit un rêve se réaliser. Son ?uvre 'GAY'- LABEL sera exposée au musée BELvue à Bruxelles. L'Expo Nationale se déroule du 22 décembre au 9 janvier dans 5 musées à Bruxelles, 3 à Anvers, ainsi qu'à Namur, Tournai, Stavelot, La Louvière, Morlanwelz, Gand et Hasselt. Plus d'infos : www.NationaleExpo.be. (Belga)

