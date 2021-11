Exposition universelle - "Lors de la prochaine exposition, il y aura toujours un pavillon belge"

"Lors de la prochaine Exposition, je suis convaincu qu'il y aura toujours un pavillon belge", a affirmé le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), Pierre-Yves Jeholet, lundi, en marge de la semaine Wallonie-Bruxelles à l'Exposition universelle de Dubaï.Fin octobre, à l'occasion de la semaine flamande à Dubaï, le ministre-président régional Jan Jambon avait quant à lui fait part de son désir de disposer à l'avenir d'un pavillon exclusivement flamand. Une volonté déjà balayée par son homologue wallon Elio Di Rupo et désormais par le ministre-président de la FWB. "Nous devons faire rayonner la Belgique et la placer sur la carte du monde. Je suis convaincu que dans 5 ans, à la prochaine Exposition universelle, nous aurons toujours un pavillon belge avec bien sûr une place pour chaque entité fédérée", a-t-il dit. "En Belgique, nous ne sommes pas assez chauvins alors que nous possédons des pépites. Nous avons un savoir-faire exceptionnel, mais nous devons le faire savoir. C'est le rôle important de ce type d'événement qui permet de faire exister notre pays et ses entités à l'international", a poursuivi Pierre-Yves Jeholet. Ce dernier est également venu défendre la francophonie à Dubaï où quelque 8.000 enfants apprennent la langue de Molière. Symbole de cet intérêt, une première semaine de la francophonie sera organisée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en mars 2022 dans le cadre de l'Exposition universelle. Différentes manifestations culturelles sont prévues, dont des concerts. Côté belge, des artistes tels que Stromae et Angèle ont été contactés. (Belga)