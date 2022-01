Expulsion de prêcheurs haineux: Mahdi veut que les juges accèdent aux documents classifiés

Le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) veut qu'une solution soit trouvée pour que les juges puissent avoir accès aux documents classifiés dans les affaires liées à l'immigration. Il réagit ainsi à la décision du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle un imam prêchant la haine ne peut être expulsé.Sammy Mahdi entend expulser cet imam qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité, d'après les rapports de l'OCAM et de la Sûreté de l'Etat. Mais pour le Conseil du contentieux, ces rapports - "trop généraux" et "trop vagues" - ne peuvent constituer une "base solide" pour expulser quelqu'un. "Cette décision ne m'empêchera pas de prendre un autre arrêté d'expulsion pour ces radicaux et ces individus dangereux", a souligné le secrétaire d'Etat. "J'espère que nous pourrons convaincre le juge grâce à tous les éléments que les services de sécurité nous ont fournis. Je continuerai à lutter contre la présence de radicaux dans notre pays", a-t-il ajouté. Selon Sammy Mahdi, le fait que les juges n'aient pas accès aux documents complets des services de sécurité, car ils contiennent des informations classifiées, est avant tout un problème structurel qu'il a déjà évoqué dans sa note politique. Une clarification de la loi y est d'ailleurs prévue. (Belga)