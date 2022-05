Extradition vers les Etats-Unis de l'un des plus puissants chefs de gang haïtien

Le chef de l'un des plus puissants gangs d'Haïti a été extradé mardi vers les États-Unis, a indiqué la police nationale haïtienne alors que l'emprise territoriale des bandes armées place la capitale Port-au-Prince en état de siège.A la tête du gang "400 mawozo", Germine Joly, surnommé "Yonyon", a été transporté par la police fédérale américaine (FBI) vers la ville de Washington, qui avait émis un mandat international contre lui à la fin du mois d'avril. Incarcéré depuis 2015 dans la prison de Port-au-Prince, il est poursuivi par les États-Unis pour "importation d'armes de guerre" et "séquestration contre rançons de citoyens américains", précise le communiqué de la police haïtienne. Le gang, qu'il continuait à diriger depuis sa cellule, avait enlevé, à l'automne dernier, un groupe de 17 personnes composé de missionnaires nord-américains et de leurs proches, dont cinq enfants. (Belga)

