ExxonMobil: des plans "difficiles à digérer", disent les syndicats après une 1ère réunion

Syndicats et direction de la division belge de la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil se sont réunis pour la première fois jeudi afin de discuter de la restructuration prévue. L'entreprise entend en effet supprimer 320 emplois. Les plans ont été difficiles à digérer pour les représentants des travailleurs, a confié Dalila Maïzi du syndicat libéral ACLVB.ExxonMobil avait annoncé cette restructuration avec pertes d'emplois à la clef la semaine dernière. La direction a promis d'éviter autant que possible les licenciements secs mais ne les a cependant pas exclus. La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus rendait une telle intervention nécessaire, justifiait-elle. Le siège social de Machelen sera particulièrement touché. Jeudi, les syndicats et la direction se sont rencontrés une première fois dans le cadre de la procédure Renault, qui s'applique lors d'importantes restructurations. Dans les grandes lignes, les syndicats ont été informés de la manière dont la direction entend modifier l'organisation. "Ce fut un choc pour tout le monde", raconte Dalila Maïzi. "C'est vraiment sérieux et cela implique beaucoup de personnel de différents services." Les syndicats souhaitent informer les travailleurs lors d'une assemblée du personnel la semaine prochaine. Une nouvelle réunion avec la direction est prévue jeudi. La syndicaliste libérale dit avoir l'impression que l'employeur veut accompagner correctement les salariés concernés et voit encore un avenir pour l'entreprise. "Ils veulent la sauver et lui donner un avenir en Belgique. Nous devrons cependant veiller à ce que le travail reste faisable pour les personnes qui restent." (Belga)

