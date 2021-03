F1 - Bahreïn - Hamilton ne pensait pas pouvoir garder Verstappen derrière lui

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche au Bahreïn le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Le Britannique a résisté aux assauts du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) pour l'emporter avec 745/1000e de seconde d'avance. "Je pensais qu'il serait pratiquement impossible de le garder derrière", a confié Hamilton, dans une réaction publiée sur le site de la F1."C'était horrible", a commenté le champion du monde au sujet de l'état de ses pneus dans le final. "Ce n'était pas génial. J'ai eu du mal à la fin avec l'arrière de ma voiture. Les pneus arrières étaient usés. Ils avaient effectué huit tours de plus, peut-être plus, par rapport aux pneus de Max. Je savais qu'il allait me rattraper à 10 tours de l'arrivée et je pensais qu'il serait pratiquement impossible de le garder derrière moi, ce qui a été le cas jusqu'à l'incident du virage 4." Là, à trois tours de la fin, Verstappen a dépassé Hamilton mais a dû lui céder sa position, car il avait dépassé les limites de la piste. "Je ne pouvais pas croire que je parvenais à la laisser derrière", a poursuivi Hamilton. "J'ai réussi à le garder dans mon sillage, et c'était difficile pour lui de s'approcher à certains endroits. Il a fini par être large à certains endroits, ce qui m'a donné un avantage." La victoire d'Hamilton est restée en discussion jusqu'au bout. "Dans le dernier tour, je savais qu'une fois passé le virage 4 j'étais en bonne position. Mais ensuite, il y a eu du survirage à la sortie du virage 10, de la nervosité à la sortie du virage 11, un survirage instantané dans le virage 13, ce qui est vraiment mauvais, et je me suis dit 'ça y est, il me tient maintenant.'" Le Britannique a tenu bon pour s'offrir un premier succès dans la course d'ouverture de la saison depuis 2015. "J'ai aimé chaque minute du week-end, en sachant que nous, en tant qu'équipe, étions en retard en ce qui concerne la performance." (Belga)