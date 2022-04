F1 - Charles Leclerc se fait voler sa montre en rue en Italie

Charles Leclerc, l'actuel leader du championnat du monde de Formule 1, s'est fait voler sa montre après une agression en rue à Viareggio en Italie mardi.Leclerc, 24 ans, a été reconnu par plusieurs passants alors qu'il était en compagnie de son entraîneur personnel et de quelques amis. Le pilote de l'écurie Ferrari s'est arrêté pour faire des photos avant de se rendre compte quelques minutes plus tard que sa montre avait disparu. Selon les médias italiens, la montre avait une valeur de 300.000 euros. Le Monégasque a remporté deux de trois premiers Grand Prix de la saison à Bahreïn et en Australie. Il avait aussi pris la deuxième place du Grand Prix d'Arabie saoudite derrière le champion du monde Max Verstappen. Ce week-end, le Grand Prix d'Emilie-Romagne est prévu sur le circuit d'Imola. (Belga)