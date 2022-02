F1 - Essais d'avant-saison - Verstappen prend la défense de l'ancien directeur de course de la F1 Michael Masi

Le champion du monde de Formulme 1 Max Verstappen a pris la défense de l'ancien directeur de course l'Australien Michael Masi lors de la deuxième journée d'essais d'avant-saison à Barcelone. Le directeur de course a été remercié par la FIA à la suite de son attitude dans le dernier GP de la saison dernière.Masi a joué un rôle crucial dans l'attribution du titre en relançant la course à Abou Dhabi pour un ultime tour alors que Verstappen avait pu changer ses pneus et été autorisé à se replacer derrière Lewis Hamilton toujours chaussé de pneus usagés. Le Néerlandais en avait profité pour dépasser le Britannique et être dès lors sacré champion du monde. "Pour moi, ce qui est arrivé à Michael est injuste", a déclaré Verstappen ce jeudi. "Son licenciement n'est pas la bonne décision. Je lui souhaite le meilleur pour ce qu'il va faire maintenant." "Bien sûr, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Abou Dhabi", a poursuivi Verstappen. "Mais dans n'importe quel sport, pouvez-vous imaginer un arbitre qui entend constamment un coach lui crier dans l'oreille : carton jaune, carton rouge, faute, pas de faute. C'est de toute façon incorrect que les responsables d'équipe puissent l'approcher de cette façon. Je pense qu'il était un directeur de course très compétent. Je suis désolé pour lui, je lui ai envoyé un message enc e sens." (Belga)