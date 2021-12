F1 - GP d'Arabie saoudite - Drapeau rouge au 14e des 50 tours, un nouveau départ prévu

Le drapeau rouge a été brandi au 14e des 50 tours du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite, 21e et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde, en raison de la sortie de route de Mick Schumacher (Haas).L'Allemand a été accidenté au 10e tour, sans gravité pour le pilote, forçant l'entrée de la voiture de sécurité. Le Britannique Lewis Hamilton, parti en pole et en tête de la course, en a profité pour changer de pneumatiques repartant derrière Max Verstappen, leader au championnat du monde. Le Néerlandais (Red Bull) était parti en 3e position et se retrouvait devant après l'arrêt aussi de l'autre Mercedes, celle du Finlandais Valtteri Bottas. Quatre tours plus tard, c'est le drapeau rouge qui était brandi pour dégager la voiture de Mick Schumacher, synonyme d'arrêt de la course et d'un nouveau départ prévu à 19h15, heures belges. (Belga)