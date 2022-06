F1 - GP d'Azerbaïdjan - Charles Leclerc en pole position

Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 8e des 22 manches du championnat du monde, dimanche dans les rues de Bakou.Samedi, le Monégasque a dominé la séance de qualifications, signant le meilleur temps en 1:41.359 devant le Mexicain Sergio Perez (Red Bull). Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) partira de la 2e ligne aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). C'est la 4e pole consécutive de Charles Leclerc, la 15e au total. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 13h00 (heure belge). Verstappen est en tête du championnat avec 125 points, 9 de plus que Leclerc et 15 de plus que Perez. (Belga)