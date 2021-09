F1 - GP d'Italie - Max Verstappen sanctionné de trois places sur la grille de départ en Russie

Max Verstappen (Red Bull) a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ lors du prochain Grand Prix, en Russie, à la suite de l'accrochage avec Lewis Hamilton (Mercedes) lors du Grand Prix d'Italie dimanche.Après un arrêt aux stands au 26e tour sur 53, Hamilton est ressorti juste devant Verstappen. Au bout de la ligne droite, les deux voitures sont entrées flanc contre flanc dans la chicane. Monté sur un vibreur dans le virage, Verstappen a vu sa voiture grimper sur celle de son adversaire. Les deux ont fini dans les graviers et ont dû se résoudre à l'abandon. Les deux pilotes ont été convoqués par les commissaires de course après le Grand Prix. Verstappen a été jugé "principalement responsable" de l'accrochage et écope d'une pénalité de trois places sur la prochaine grille de départ. Cette sanction s'appliquera lors du Grand Prix de Russie le 26 septembre. Au championnat, Verstappen devance Hamilton pour 5 points. (Belga)