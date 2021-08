F1 - GP de Belgique - Lando Norris pourra prendre le départ dimanche

Le Britannique Lando Norris (McLaren), victime d'un violent crash en Q3 des qualifications, a reçu le feu vert médical pour disputer dimanche le Grand Prix de Belgique de Formule 1, 12e manche de la saison."Gros accident et je me sens un peu meurtri mais je vais bien et je récupère en vue de la course de dimanche", a écrit le pilote de 21 ans sur son compte Instagram. Le pilote ne souffre d'aucune fracture et devrait vraisemblablement prendre le départ de la course depuis la voie des stands car sa monoplace va devoir subir de nombreuses réparations. Samedi après-midi, une averse a rendu la piste du circuit de Spa-Francorchamps dangereuse, poussant Norris à la faute dans le Raidillon de l'Eau Rouge alors que la Q3 venait de débuter. Après un violent choc contre les murs de sécurité, sa monoplace s'est disloquée. Le pilote a pu en sortir, indemne mais en se tenant le coude. Il a rejoint ensuite le centre médical du circuit alors que la voiture et les débris étaient évacués de la piste. (Belga)