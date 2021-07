F1 - GP de Grande-Bretagne - Max Verstappen remporte la course sprint et partira en pole position

Max Verstappen (Red Bull) partira en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1, 10e manche du championnat du monde de Formule 1, après avoir remporté la course sprint samedi à Silverstone.Sur le circuit de 5,891 km de Silverstone, le Néerlandais a remporté la première course sprint de la saison devant les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Charles Leclerc (Ferrari) prend la quatrième place devant la McLaren de Lando Norris. Verstappen décroche la huitième pole position de sa carrière, la quatrième de rang. Le Néerlandais remporte également 3 points au classement des pilotes, Lewis Hamilton en gagne 2 et Valterri Bottas 1. La course sprint, longue de 100 km et d'une durée d'environ une demi-heure, sera testée trois fois cette saison et remplacera la traditionnelle séance de qualifications du samedi. Les qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne ont eu lieu vendredi pour déterminer la grille de départ de la course sprint. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.