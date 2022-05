F1 - GP de Miami - Esteban Ocon ne participera pas aux qualifications

Le Français Esteban Ocon (Alpine) ne participera pas aux qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Miami samedi après avoir endommagé sa voiture lors de la dernière séance d'essais libres, a annoncé son écurie."Nous pouvons confirmer que, malheureusement, Esteban ne participera pas aux qualifications cet après-midi. Son chassis a été endommagé dans l'impact avec les barrières de sécurité et ne pourra être remplacé à temps. Esteban se porte physiquement bien et participera à la course demain (dimanche)", a annoncé Alpine. Ocon est violemment sorti de piste un quart d'heure après le début de 3e séance d'essais libres disputée entre 13h00 et 14h00 locales (19h00 et 20h00 heure de Paris). Les qualifications doivent débuter samedi à 16h00 (22h00) et la course est prévue à 15h30 (21h30) dimanche. (Belga)