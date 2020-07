F1 - GP de Styrie: la troisième et dernière séance d'essais libres finalement annulée

Reportée dans un premier temps, la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie prévue à 12h00 a finalement été annulée à cause de la pluie.La pluie qui s'abat sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg en Autriche avait déjà forcé l'arrêt de la course de Formule 3 samedi matin. Les qualifications du deuxième Grand Prix de la saison doivent démarrer à 15h00. En cas d'annulation, la grille de départ sera déterminée par le classement de la deuxième séance d'essais libres. La pole position reviendrait alors à Max Verstappen (Red Bull). (Belga)