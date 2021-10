F1 - GP des Etats-Unis - Sergio Perez le plus rapide de la 3e séance d'essais libres

Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a signé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis, 17e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi, à Austin. Perez a bouclé les 5,513 km du Circuit des Amériques en 1:34.701, devançant l'Espagnol de Ferrari Carlos Sainz (+0.104) et son équipier néerlandais Max Verstappen (+0.211).Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a dû se contenter du huitième temps, à 870/1000e de Perez. Les qualifications se tiendront à 16h heure locale (23h en Belgique). La course commencera dimanche à 14h (21h en Belgique). Verstappen trône en tête du championnat avec 262,5 points, 6 de plus qu'Hamilton. (Belga)