F1 - GP du Brésil - Hamilton partira dernier de la course sprint en raison d'un DRS non conforme au règlement

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait dominé les qualifications du Grand Prix du Brésil de Formule 1 vendredi, prendra le départ de la course sprint qualificative depuis la dernière place sur la grille samedi à 16h30 (20h30 heure belge).Il a vu son chrono annulé par les commissaires de course, qui ont jugé son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe) non conforme au règlement. Son rival au championnat, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), hérite de la première place sur la grille. (Belga)