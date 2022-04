F1 - La FIA planche sur un programme de six courses sprint au lieu de trois en 2023

La Formule 1 pense à doubler le nombre de courses sprint pour l'année prochaine, passant de 3 à 6, a annoncé l'instance de la FIA, la fédération internationale automobile, mardi.La FIA a cependant expliqué après sa réunion à Londres qu'elle évaluera l'impact d'un tel accroissement né de la volonté des acteurs de terrain avant de prendre une décision au sein de sa Commission de Formule 1. Les premiers échos à l'issue de la première course sprint de la saison à Emilia Romagne (remportée par Max Verstappen) samedi dernier étaient favorables de l'avis des écuries de F1 et des différents acteurs de la F1, en ce compris les spectateurs. Les Grands Prix d'Autriche et du Brésil accueilleront également des courses sprint cette année. Si la série passe à six, il n'a pas encore été discuté de l'endroit des courses sprint, le calendrier de la F1 2023 n'étant pas encore élaboré. Cette course (sur 100km) attribue des points aux huit premiers (de 8 pour le premier à 1 pour le huitième) et son vainqueur part en pole position du Grand Prix. (Belga)