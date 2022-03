F1 - Le Grand Prix d'Emilie-Romagne confirmé au calendrier jusqu'en 2025

Le Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, disputé sur le circuit d'Imola, sera au calendrier de la F1 jusqu'en 2025, ont annoncé les promoteurs de la F1 lundi.Le circuit d'Imola en Italie avait organisé le Grand Prix de Saint-Marin de Formule entre 1980 et 2006. En 2020, le circuit a fait son retour dans un calendrier perturbé par la pandémie de coronavirus en accueillant le Grand Prix d'Emilie-Romagne, également organisé en 2021 Toujours présent au calendrier en 2022, le Grand Prix d'Emilie-Romagne a été confirmé jusqu'en 2025. "Le circuit est iconique et fait partie de l'histoire de notre sport. Je suis enchanté de pouvoir poursuivre notre collaboration avec Imola et le Grand Prix d'Emilie-Romagne jusqu'en 2025", a réagi Stefano Domenicali, président de la F1, cité dans le communiqué. Le GP d'Emilie-Romagne 2022 aura lieu le 24 avril prochain. Le circuit de Monza accueillera lui le Grand Prix d'Italie le 11 septembre. La saison 2022 de F1 reprendra le dimanche 20 mars avec le Grand Prix de Bahreïn. (Belga)