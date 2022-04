F1: Les Ferrari dominent les premiers essais libres avec Leclerc devant Sainz

Les Ferrari ont dominé la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Emilie-Romagne, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1, vendredi, sur le circuit d'Imola (4,909 km). Sous la pluie, le Monégasque Charles Leclerc, leader du championnat, a signé le meilleur temps, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari, en 1:29.402, devant son équipier espagnol Carlos Sainz (+0.877).Le champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), a réalisé le troisième chrono, à 1.465. Viennent ensuite les deux Haas, avec le Danois Kevin Magnussen quatrième (+3.037) devant l'Allemand Mick Schumacher (+3.586). Le deuxième du championnat, le Britannique George Russell (Mercedes), a dû se contenter du 10e temps à 4.860. Son équipier Lewis Hamilton ne pointe qu'au 18e rang à 7.062. A 17h00 se tiendront les qualifications de la course sprint. Le Grand Prix d'Emilie-Romagne constitue en effet la première des trois manches de la saison où la grille de départ n'est pas déterminée par les qualifications, mais par une course sprint (100 km), attribuant des points aux huit premiers (de 8 pour le vainqueur à 1 pour le 8e). Leclerc trône en tête du championnat avec 71 points, devant Russel (37) et Sainz (33). (Belga)