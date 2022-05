F1 Monaco: Charles Leclerc partira en pole position devant son public

Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la pole position du Grand Prix de Monaco de Formule 1, septième manche du championnat du monde, après la séance de qualifications samedi.Devant son public, le Monégasque a signé un chrono de 1:11.376 sur les 3,337 km du circuit urbain de la Principauté pour décrocher la 13e pole position de sa carrière, la 4e cette saison. La séance de qualification a été arrêtée prématurément à cause d'une sortie de route du Mexicain Sergio Perez (Red Bull) à 30 secondes de la fin de la Q3. Arrivant juste derrière lui, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) n'a pu éviter l'accident. Néanmoins, Sainz s'élancera en deuxième position sur la grille de départ, derrière son équipier, et Perez partira en troisième position devant son équipier néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre. Peu à l'aise sur ce genre de circuit, les Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, septuple champion du monde, partiront respectivement en 6e et 8e position. Le départ du Grand Prix de Monaco sera donné dimanche à 15h00. (Belga)