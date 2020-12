F1 - Première victoire de la carrière de Sergio Perez (Racing Point) au GP de Sakhir au Bahreïn

Reparti 18e et dernier après un incident au premier tour, le Mexicain Sergio Perez (Racing Point) a réussi à remporter le premier Grand Prix de Formule 1 de sa carrière au GP de Sakhir, 16e des 17 rendez-vous de la saison, dimanche au Bahreïn à l'issue de 87 tours d'un circuit de 3,543 km.Accroché par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) dès le deuxième virage, Sergio Perez, 30 ans, s'est finalement imposé devant le Français Esteban Ocon (Renault), 2e, et le Canadien Lance Stroll (Racing Point) 3e, à l'issue d'une course à rebondissements, marquée par la déconfiture des Mercedes. Intronisé pilote aux côtés de Valtteri Bottas, auteur de la pole, suite au forfait de Lewis Hamilton, champion du monde, testé positif au Covid 19, George Russell avait réalisé une course parfaite avant que l'écurie Mercedes ne s'emmêle les pinceaux lors de changements de pneus. Victime d'une crevaison ensuite, Russell finissait 9e décrochant ses premiers points à 22 ans, mais il espérait nettement mieux. Georges Russell, qui avait failli déjà réussir la pole position, a pris le meilleur sur Bottas lors du premier départ et le Finlandais espérait marquer quinze points de plus que Max Verstappen (Red Bull) pour s'assurer du titre de vice-champion du monde. Le Néerlandais a été contraint à l'abandon dès le deuxième virage. En voulant éviter l'accrochage entre Charles Leclerq et de Sergio Perez, Verstappen n'a pu ramener son bolide sur la piste l'encastrant dans les barrières. C'était l'abandon pour Verstappen et Leclerc. Perez repartait lui, mais en dernière position. Russell est resté en tête jusqu'au 64e tour au moment où Mercedes a changé les pneus sur les monoplaces de ses pilotes alors que la voiture de sécurité était en piste. Le soucis aura été l'erreur des mécaniciens qui se sont trompés de pneumatiques pour Russell, qui a du revenir au tour suivant pendant que le changement de pneumatiques ensuite pour Bottas avait duré bien trop longtemps. Perez en profitait pour prendre la tête du Grand Prix. Bottas était 4e et Russell 5e, toujours derrière la 'safety car'. Le jeune Britannique n'attendait pas pour repasser le Finlandais et remonter vers les premières positions, mais était ensuite victime d'une crevaison alors que Bottas était en difficulté. Il finira 8e. Tout profit donc pour Sergio Perez qui avait réussi jusque là son meilleur résultat en Grand Prix en Turquie cette année (2e). Le Mexicain ne restera pas chez Racing Point à l'issue de la saison et est toujours à la recherche d'un volant pour l'année prochaine. Au classement des pilotes, Valtteri Bottas 2e compte 205 points pour 189 à Verstappen, 3e. Sergio Perez est désormais 4e avec 125 unités. Les Flèches d'Argent étaient déjà assurées aussi du titre constructeur depuis quelques semaines. Le 17e et dernier Grand Prix de la saison 2020 se disputera à Yas Marina à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis dimanche prochain. (Belga)