F1 - Valtteri Bottas (Mercedes) décroche la pole position au Grand Prix de Sakhir

Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché la pole position à l'issue des qualifications du Grand Prix de Sakhir disputées samedi sur le circuit de Sakhir (Bahreïn). Le Finlandais a bouclé les 3,543 km en 53.377 pour décrocher la 16e pole position de sa carrière.Bottas s'élancera aux côtés de George Russell (+0.026), son équipier du week-end après le test positif au coronavirus de Lewis Hamilton, en première ligne. Malgré l'absence d'Hamilton, Max Verstappen (Red Bull/+0.056) doit se contenter de la troisième place. Il partira aux côtés de Charles Leclerc (Ferrrari/+0.236), quatrième, en deuxième ligne. La troisième ligne sera composée de Sergio Perez (Racing Point/+0.413) et Daniil Kvyat (AlphaTauri/+0.529), respectivement cinquième et sixième. Éliminés en Q2, Alexander Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) s'élanceront respectivement de la 12e, 13e et 15e position sur la grille. Dimanche, le départ du Grand Prix de Sakhir, l'avant-dernière manche de la saison, sera donné à 18h10. (Belga)