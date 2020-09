F1: Valtteri Bottas (Mercedes) le plus rapide lors de la troisième séance d'essais libres

Valtteri Bottas (Mercedes) la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza samedi. Le Finlandais a devancé les deux McLaren de Carlos Sainz (+0.229) et Lando Norris (+0.323).Lewis Hamilton, l'équipier de Bottas chez Mercedes, se classe cinquième à 350 millièmes de seconde du Finlandais derrière la Renault de Daniel Ricciardo (+0.330) et devant la Red Bull de Max Verstappen (+0.367), sixième. Ferrari, de son côté, n'a pas pu faire mieux qu'une 11e place avec Charles Leclerc (+0.828) et une 15e place pour Sebastian Vettel (+1.174). Après cette dernière séance d'essais libres, les qualifications sont prévues samedi à 15h. Le départ du Grand Prix d'Italie, le huitième de la saison, sera donné dimanche à 15h10. (Belga)

