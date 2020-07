Face à un regain du virus, Hong Kong ferme de nouveau écoles et crèches

Hong Kong a de nouveau fermé les écoles et les jardins d'enfants en réaction à une recrudescence des cas de nouveau coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités.Hong Kong a enregistré jeudi 34 nouveaux cas de contamination au SARS-Cov-2, soit le nombre le plus important de cas d'infections recensés en une seule journée. Les vacances scolaires commenceront une semaine plus tôt, dès lundi, ont fait savoir les autorités. Les règles de distanciation sociale et d'hygiène ont également été renforcées, y compris dans les bars, les restaurants et les centres sportifs. Jusqu'alors, la ville avait plutôt bien réussi à faire face à la pandémie, avec seulement 1.366 cas de contamination recencés et un total de sept décès depuis le mois de janvier. Aucun cas d'infection n'avait été enregistré au cours des trois dernières semaines. (Belga)