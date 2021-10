Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, subissaient une panne massive lundi, affectant potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde, d'après des sites spécialisés de suivi des plateformes.Le site Down Detector montrait notamment des pannes dans des zones densément peuplées comme Washington ou Paris. La panne touche également la Belgique. (Belga)