Facebook lance "Reels", son concurrent de TikTok, sur Instagram

Facebook se donne un coup de jeune avec le lancement de Reels, nouvelle fonctionnalité de vidéos courtes et amusantes sur Instagram, qui ressemble en tous points à TikTok, la jeune appli qui a conquis les jeunes et que Donald Trump menace de bannir.Avec Reels, comme sur TikTok, les vidéos sont destinées à être partagées et découvertes au-delà du cercle de contacts, "offrant à chacun la chance de devenir un créateur sur instagram et de toucher des nouveaux publics sur la scène globale", explique dans son communiqué le géant des réseaux sociaux. (Belga)