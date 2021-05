Facebook met hors ligne le compte de Jürgen Conings et celui de son groupe de soutien

Facebook a mis hors ligne le profil du caporal extrémiste recherché Jürgen Conings, ainsi que le compte de son groupe de soutien, affirme mardi un porte-parole de l'entreprise. Toutes les marques de soutien seront supprimées dès que Facebook en aura connaissance, assure ce dernier.Le groupe "Tous unis derrière Jürgen" comptait plus de 45.000 membres. "Nous avons supprimé ce groupe parce qu'il a violé notre politique relative aux Individus dangereux et aux Organisations. Les contenus, groupes et pages qui font l'éloge ou soutiennent des terroristes, comme Jürgen Conings, ne sont pas autorisés sur Facebook ou Instagram", précise le porte-parole. (Belga)

