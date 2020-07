Facebook n'a pris "aucun engagement" selon un organisateur du boycott publicitaire

Une des quatre organisations de défense des droits civiques à l'origine du vaste boycott publicitaire contre Facebook s'est dite "très déçue" au sortir d'une réunion mardi avec le réseau social, accusé de ne pas lutter suffisamment contre les contenus qui promeuvent le racisme, la discrimination et la haine."Je suis très déçue que Facebook continue de refuser de se montrer responsable vis-à-vis de ses utilisateurs, de ses annonceurs et de la société en général", a assené Jessica Gonzalez, co-présidente de l'association Free Press, après l'entretien en visioconférence avec Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG, et sa numéro deux Sheryl Sandberg. Mme Gonzalez a promis que le boycott, déjà suivi par plus de 900 entreprises, allait continuer tant que Facebook ne prendrait "aucun engagement à agir". Le mouvement a été lancé il y a quelques semaines par la principale organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, la NAACP, ainsi que la Anti-Defamation League, qui combat l'antisémitisme, Color of Change et Free Press, sur fond de manifestations contre le racisme et les violences policières dans tout le pays. "J'espérais voir de l'humilité et une réflexion profonde sur l'influence disproportionnée de Facebook sur l'opinion publique, les croyances et les comportements, ainsi que sur les nombreux torts qu'il a causés dans la vraie vie. Au lieu de quoi nous avons eu droit à plus de dialogue et pas d'action", a continué Mme Gonzalez dans un communiqué. Adidas, Puma, Levis, Coca-Cola, Starbucks, Ford, Unilever (Lipton, Magnum, Dove, etc)...: plus de 900 entreprises ont suspendu leurs achats de publicités sur le réseau social au 1,73 milliard d'utilisateurs quotidiens. (Belga)

