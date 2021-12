Fanny Lecluyse retourne à Courtrai comme assistante des entraîneurs

Tout juste retraitée en tant que nageuse professionnelle, Fanny Lecluyse a annoncé dimanche, sur les réseaux sociaux, qu'elle va retourner dans le club de ses débuts, Courtrai (KZK), comme assistante des entraîneurs."A partir de 2022, je retournerai dans le club où tout a commencé pour moi... Kortrijkse Zwemkring!", a écrit Lecluyse, qui nageait ces dernières années sous les couleurs des Dauphins Mouscronnois. "J'assisterai les entraîneurs, je partagerai mes connaissances et mes expériences avec les nageurs et je partagerai la joie de nager pour les aider à s'améliorer." Lecluyse a annoncé jeudi la fin de sa carrière professionnelle. Une carrière durant laquelle elle a conquis notamment un titre européen sur 200m en petit bassin à Netanya en 2015, décroché le bronze aux Mondiaux en petit bassin à Hangzhou en 2018, remporté une médaille d'argent et deux de bronze à l'Euro en petit bassin et terminé huitième de la finale du 200m aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Elle détient encore trois records de Belgique en grand bassin (100m brasse, 200m brasse et 200m quatre nages) et trois en petit bassin (100m brasse, 200m brasse et 400m quatre nages). (Belga)