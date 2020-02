Fed Cup - La Belgique affronte le Kazakhstan pour une place en phase finale de la Fed Cup

La Belgique et le Kazakhstan s'affrontent vendredi et samedi au Lange Munte de Courtrai afin de décrocher une place en phase finale de la Fed Cup nouvelle mouture. A l'instar de la Coupe Davis, la nouvelle formule de la Fed Cup se jouera en une semaine, du 14 au 19 avril à Budapest, en Hongrie. Pour faire partie des 12 nations participant à cette phase finale, il faudra battre le Kazakhstan sur la surface dure courtraisienne dans ce match de qualification.La numéro un belge Elise Mertens (WTA 19) ouvrira le bal vendredi à 16h15 contre Zarina Diyas (WTA 63). Ysaline Bonaventure (WTA 115) affrontera ensuite Yulia Putintseva (WTA 34), selon le tirage au sort effectué jeudi à Courtrai. Samedi, à partir de 13h30, auront lieu les deux derniers simples et le double. Si le capitaine belge Johan Van Herck s'attend à une forte opposition, il reste malgré tout persuadé que l'issue de la rencontre sera favorable à son équipe. "J'aborde cette campagne de Fed Cup avec beaucoup de confiance", dit-il. "Je pense que nous avons une très bonne équipe. C'est un avantage de pouvoir une nouvelle fois jouer à Courtrai. Nous connaissons la salle, le terrain et les conditions de jeu." Un an après ses débuts sur le banc de l'équipe de Fed Cup, Johan Van Herck ne sous-estime pas du tout l'opposition. "C'est une bonne équipe. Heureusement pour nous, leur N.1 est absente (NDLR: Elena Rybakina, WTA 25). Mais Putintseva et Diays ont atteint le troisième tour de l'Open d'Australie. Il faudra donc être sur nos gardes, même si ça s'applique à chaque adversaire. Nous sommes convaincus de nos qualités, par le fait que nous soyons meilleurs. Mais ce n'est pas une garantie de succès. Le week-end sera sans aucun doute relevé." (Belga)