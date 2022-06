Federation Cup - Deuxième défaite pour Brasschaat Braves

L'équipe de baseball des Brasschaat Braves a perdu contre les Astros Valencia (4-8) son troisième match en Federation Cup, compétition que le club anversois organise cette semaine.Brasschaat Braves, leader en division 1 belge, invaincu après 16 rencontres, a vu les Espagnols prendre les devants et creuser l'écart. Une reprise belge, qui a donné lieu à quatre runs dans la septième battue, a été insuffisante. Les frappeurs ont fait 7 basehits, les Astros 10. Vainqueurs des Bulgares des Sofia Blues et battus par les London Mets, les troupes de Kevin Peeters occupent la quatrième place sur cinq participants, après trois journées. Les Astros sont en tête avec deux victoires tout comme les Autrichiens de Vienna Diving Ducks, qui ont battu mercredi les Bulgares de Sofia Blues (15-1). Samedi, les deux premiers joueront la finale. Il y a un an, les Braves avaient atteint la finale de la Federation Cup, battus par les Croates d'Olimpija Karlovic. Brasschaat était alors également l'organisateur de l'événement auquel trois équipes seulement ont participé en raison des annulations forcées par la crise sanitaire. En guise de compensation, la fédération européenne, CEB, a décidé de donner à Brasschaat la possibilité d'organiser un tournoi complet. C'est la sixième édition de cette épreuve remportée en 2017 par Borgerhout Squirrels. (Belga)

