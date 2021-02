Fermeture de guichets de la SNCB: des billets papier plus chers? Une discrimination

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) dénonce, dans un avis communiqué lundi, la décision de la SNCB d'instaurer une différence de prix entre les billets de train papiers et ceux achetés en ligne, les premiers devenant plus chers. Il s'agit d'une discrimination, estime cet organe chargé de l'examen de toutes les matières qui, au niveau fédéral, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la vie des personnes en situation de handicap.Le CSNPH "ne peut pas accepter" cette différence de prix "et s'y oppose". Il met en exergue la fracture numérique, soit les inégalités d'accès et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui est "une réalité pour beaucoup de personnes handicapées". Pour le Conseil supérieur, avantager les personnes qui n'éprouvent aucune difficulté à acquérir un billet de train en ligne est une discrimination. Les personnes en situation de handicap sont déjà confrontées à de multiples obstacles dans leur utilisation du transport ferroviaire et il "est inacceptable que ce groupe fragilisé doive payer plus pour un même voyage pour la simple raison qu'il n'a pas accès à internet". Le CSNPH souligne que le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires s'oppose également à cette adaptation tarifaire. Le Conseil a informé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, la ministre en charge des Personnes handicapées, Karine Lalieux, et la CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, de son opposition. Il regrette par ailleurs la fermeture prévue des guichets dans 44 gares et demande à l'entreprise ferroviaire de "continuer de travailler à un service accessible à tous". (Belga)